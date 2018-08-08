بوتين عرض على ترامب الاتفاق حول الحد من التسلح

توجد معلومات تزعم وجود عرض بشأن اتفاق على الحد من التسلح وارد في الجزء غير المنشور من الوثيقة الختامية لاجتماع هلسنكي، ولكنه لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على نظيرة الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على برنامج للحد من التسلح.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation بوتين يدعو لمباشرة العمل على تمديد معاهدة "ستارت-3"

وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس الروسي عرض خلال القمة الأمريكية-الروسية عددا من المقترحات، والتي تشمل محادثات بشأن الحد من الأسلحة النووية، وحظر انتشار الأسلحة في الفضاء الخارجي.

وبحسب المعلومات المزعومة، فإن الاقتراح الوارد في الوثيقة الختامية للقاء هلسنكي والذي لم يتم نشره مكرس لمناقشة مسألة الحد من التسلح.

ونقلت الصحيفة، بأنه في الجزء غير المنشور من الوثيقة الختامية هناك عزم على تمديد معاهدة "ستارت-3" لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدتها في 2021، بالإضافة إلى مناقشة معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة.

ورفضت إدارة الرئيس الأمريكي التعليق على هذه الأخبار، ولا يوجد أي تأكيد رسمي حتى الآن.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/ يوليو الجاري، وناقشا في اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.