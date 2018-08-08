برلماني روسي يتحدث عن العقوبات الأمريكية والحرب الباردة الجديدة بين البلدين

موسكو — سبوتنيك. وقال نوفيكوف لوكالة سبوتنيك:"لدينا الآن مبادرة أخرى متعلقة بفرض عقوبات، وهناك استعداد لدعمها من ممثلي الحزبين الجمهوري والديموقراطي، هذا يزيد احتمال اعتماد مشروع القانون، وإذا حدث ذلك، سيصبح ذلك منعطفا جديدا للحرب الباردة".
وفقاً للصحيفة، يطالب أعضاء الكونغرس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بحجب حسابات الدولار للمصارف الروسية، حظر المقيمين في الولايات المتحدة إجراء عمليات مع الديون الوطنية الروسية الجديدة، والاعتراف بأن روسيا "دولة راعية للإرهاب".
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