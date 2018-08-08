برلماني روسي يتحدث عن العقوبات الأمريكية والحرب الباردة الجديدة بين البلدين

أعلن النائب الأول للجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الولايات المتحدة قانون عقوبات جديد ضد روسيا سيصبح منعطفا جديدا للحرب الباردة بين البلدين.

موسكو — سبوتنيك. وقال نوفيكوف لوكالة سبوتنيك:"لدينا الآن مبادرة أخرى متعلقة بفرض عقوبات، وهناك استعداد لدعمها من ممثلي الحزبين الجمهوري والديموقراطي، هذا يزيد احتمال اعتماد مشروع القانون، وإذا حدث ذلك، سيصبح ذلك منعطفا جديدا للحرب الباردة".

© AFP 2018 / USMC مجلة: أمريكا تضع خطة الحرب مع روسيا

ونشرت صحيفة "كومرسانت"، في وقت سابق، نص مشروع قانون حول العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا، الذي حضره عضو الكونغرس ، الجمهوري ليندسي غراهام وثلاث زملاءه.

وفقاً للصحيفة، يطالب أعضاء الكونغرس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بحجب حسابات الدولار للمصارف الروسية، حظر المقيمين في الولايات المتحدة إجراء عمليات مع الديون الوطنية الروسية الجديدة، والاعتراف بأن روسيا "دولة راعية للإرهاب".