طهران ترسل شكوى لمنظمة أوبك من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة

طهران — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء "من الضروري أن تشرف لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على اتفاق أوبك وغير أوبك، وأن تتجنب أي محاولة لإعادة توزيع النفط بين دول أوبك".

© REUTERS / طريقة إيران للتغلب على العقوبات الأمريكية بشأن النفط

وبحسب "رويترز" فإن الوزير الإيراني قال إن طهران قد تطلب عقد اجتماع استثنائي لمنظمة أوبك.

وكانت أسعار النفط، تراجعت اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت الصين بيانات استيراد ضعيفة نسبيا، بالرغم من أن السوق لا تزال تحظى بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية وفرض عقوبات على إيران.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام قليلا في يوليو/تموز، بعدما تراجعت في الشهرين السابقين، لكنها لا تزال من أدنى المستويات منذ بداية العام الحالي بفعل تراجع الطلب من المصافي المستقلة.

غير أن الأسواق لا تزال تحظى بدعم من فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران، أمس الثلاثاء، تستهدف مبدئيا مشتريات إيران من الدولار الأمريكي، المستخدم في تجارة النفط، وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات.

واعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني، ستستهدف واشنطن أيضا قطاع النفط الإيراني.