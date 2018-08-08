برلين ومدريد تبرمان اتفاقا حول اللاجئين المسجلين في إسبانيا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الألمانية، إليونورا بيتيرمان، اليوم الأربعاء، بأن برلين ومدريد أبرمتا اتفاقاً بشأن عودة اللاجئين المسجلين في إسبانيا من قبل في غضون 48 ساعة بعد وصولهم إلى الحدود الألمانية.

برلين-سبوتنيك. وقالت بيتيرمان للصحفيين: "انتهت المفاوضات مع الجانب الإسباني حول الاتفاقيات الثنائية". وأضافت أن اللاجئين المسجلين من قبل في إسبانيا "يستطيعون العودة إلى البلاد خلال 48 ساعة"، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ يوم السبت، 11 آب/أغسطس.

وأضافت أن ألمانيا تسعى لعقد اتفاق مماثل مع اليونان وإيطاليا.

© AFP 2018 / Giuseppe Cacace إيطاليا تطالب بضمانات قبل السماح بدخول سفينة مهاجرين

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فقد ازداد تدفق الهجرة إلى إسبانيا عبر المتوسط في الأشهر الأخيرة، بشكل كبير.

فإذا كان قد وصل إلى إسبانيا بحرا 22414 مهاجرا خلال عام 2017، فإنه خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 22 تموز/يوليو من هذا العام، قد وصل العدد إلى 19586 مهاجراً، وفقط من بداية تموز/يوليو — 4510 شخصاً.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة. منذ أوائل عام 2018 ، استقبلت إيطاليا 17981 شخصًا، اليونان — 15351 شخصًا، ومات غرقاً 1492 شخصاً، منهم 294 — ماتوا وهم في طريقهم إلى إسبانيا.