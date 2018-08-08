ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 347 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب أندونيسيا إلى 347 شخصا.

موسكو — سبوتنيك. نقلت وكالة "انتارا" المحلية عن رئيس جهاز مكافحة الكوارث في إقليم لومبوك، إيوان أسمرة أنه "تم الحصول على هذه المعلومات من حكام الأقاليم اليوم".

© AFP 2018 / Aulia Ahmad زلزال مدمر يضرب إندونيسيا

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن 131 شخصا من سكان جزيرة لومبوك، لقوا حتفهم واثنان من سكان جزيرة بالي.

وكان زلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب شمال إندونيسيا، في جزيرة لومبوك يوم الأحد الماضي، تبعته هزتين ارتداديتين بقوة 5.4 و4.3 درجات.

وأعلنت البحرية الإندونيسية، أنه تم إجلاء نحو 2.5 ألف سائح من جزر في إندونيسيا بعد الزلزال المدمر.