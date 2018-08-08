البحرية الملكية تراقب سفنا حربية روسية أثناء مرورها عبر بحر المانش

قالت البحرية الملكية إن مدمرة بريطانية تتبعت سفينتين حربيتين روسيتين أثناء مرورهما في القناة الإنجليزية (بحر المانش) للمرة الثانية هذا العام.

وأبحرت المدمرة "دياموند" من دوفر لدى مرور المدمرة "سيفيرومورسك" والطراد "مارشال أوستينوف".

© Sputnik . Constantine Chalabov الدفاع البريطانية: أنشطة البحرية الروسية تزايدت قرب مياهنا الإقليمية

وقال بن كيث قائد المدمرة دياموند "هذا إجراء روتيني للبحرية الملكية وثاني مرة يُكلف فيها طاقم سفينتي بتولي مهمة مرافقة مثل هذه خلال هذا الصيف"، وفقا لـ"رويترز".

وفي يناير/ كانون الثاني، جرى إرسال الفرقاطة "وستمنستر" التابعة للبحرية الملكية لمراقبة أربع سفن روسية لدى مرورها قرب المياه الإقليمية البريطانية. ويعتقد أن الفرقاطتين الروسيتين "سوبرازيتلني" و"بويكي" وسفينتي الدعم "بارادوكس" و"كولا" كانت عائدة بعد عمليات في الشرق الأوسط.

وفي عيد الميلاد رافقت سفينة بريطانية السفينة الحربية الروسية الجديدة الأميرال "غورشكوف" لدى مرورها قرب المياه الإقليمية البريطانية.