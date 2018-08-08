الكنيست يستمع لرئيس الأركان حول جاهزية إسرائيل للحرب القادمة

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي في أعلى مستويات استعداداته العسكرية خلال العشرين عاما الماضية.

© REUTERS / Ammar Awad الكابينت الإسرائيلي يؤكد على استعداد الجيش لجميع السيناريوهات في غزة

ذكرت القناة العشرين العبرية ، ظهر اليوم، الأربعاء، أن الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، صرح بأن بلاده على أعلى مستوياتها العسكرية خلال العشرين عاما الماضية، وأعلن جاهزية الجيش الإسرائيلي لأي مواجهات عسكرية محتملة.

وأفادت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأن الجنرال آيزنكوت أطلق هذه التصريحات خلال لقاءه بلجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، واستمعت منه على مدى جاهزية الجيش الإسرائيلي لأي عمليات عسكرية قادمة.

وأكدت القناة العبرية أن الجنرال غادي آيزنكوت شدد على أن حالة الطوارىء في بلاده جاهزة لأي حالات طارئة على أي جبهة عسكرية، سواء كانت جنوبية أو شمالية.