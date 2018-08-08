العراق يدعو كندا والسعودية إلى تجاوز خلافاتهما وتغليب مصالحهما العليا

أعربت الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن بالغ أسفها للتطورات الأخيرة في العلاقات بين السعودية وكندا، داعية الدولتين إلى تغليب مصالحهما العليا، وذلك بعد اتخاذ السعودية يوم الاثنين الماضي، جملة من القرارات الدبلوماسية والتجارية ضد كندا، بدعوى تدخلها في شؤون الرياض الداخلية.

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الوزارة أحمد محجوب، في بيان، إن "وزارة الخارجية تتابع بقلق بالغ تطورات التوتر في العلاقة بين السعودية وكندا"، معبرة "عن بالغ أسفها لهذا التطور".



© Sputnik . Sergey Guneev أول تعليق رسمي روسي على الخلافات السعودية الكندية

ودعا محجوب، "الجانبين إلى تجاوز هذه المرحلة وتغليب المصالح العليا للدولتين واستحضار التاريخ الطويل من العلاقات الإيجابية وضرورة احترام السيادة المتبادل بين الدولتين".وتابع أنه "في الوقت الذي نرى فيه أن سيادة البلدان وحقوق الإنسان ضرورتان ملحتان، فإن الظروف الصعبة المحيطة بالمنطقة والعالم والتوترات، التي تزداد يوما بعد آخر وتنامي الإرهاب هي عوامل لا تقل أهمية وضرورة لحماية الأمن والسلم الدوليين".وأعلنت السعودية، يوم الاثنين الماضي، تجميد علاقاتها التجارية مع كندا واستدعاء سفيرها في أوتاوا للتشاور، وإعلان السفير الكندي في الرّياض شخصا غير مرغوب به، وأمهلته 24 ساعة لمغادرة البلاد، وفق وكالة "واس" الرسمية.وعزت الخارجية السعودية قراراتها إلى ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، والسفارة الكندية في الرياض، بشأن من أسمتهم نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، ودعوتها السلطات للإفراج عنهم فورًا.واعتبرت الرياض هذا الموقف الكندي السلبي والمستغرَب ادّعاءً غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ومجافياً للحقيقة، ولم يُبنَ على أية معلومات أو وقائع صحيحة.كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية وقف جميع رحلاتها من وإلى تورنتو، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.