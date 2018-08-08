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18:48 08 أغسطس/ أب 2018
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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    رسالة من ترامب إلى بوتين

    © Sputnik . Michael Klimentyev
    العالم
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    سلم السيناتور الأمريكي راند بول، رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتشير الرسالة إلى أهمية التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة في محاربة الإرهاب.

    موسكو — سبوتنيك. وكتب بول على "تويتر" اليوم الأربعاء: "لي شرف كبير لنقل رسالة من الرئيس ترامب إلى إدارة الرئيس فلاديمير بوتين. تؤكد الرسالة على أهمية زيادة التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتوسيع الحوار في المجال التشريعي، واستئناف التبادل الثقافي".

    لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي
    © Sputnik . Sergei Guneyev
    بوتين عرض على ترامب الاتفاق حول الحد من التسلح
    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إنه تمكن من تحسين العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    وأعلن الرئيس الأمريكي خلال تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية: "أجريت مع فلاديمير بوتين اجتماعا رائعا، ناقشنا كل شيء، نحن حقا نجحنا".

    في الوقت نفسه علق ترامب على رد الفعل في أمريكا على القمة السابقة، قائلا: "انتظروا مني "مباراة ملاكمة" مع نظيري الروسي، كما نقلت صحيفة "هيل".

    ومن جهته أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في جنوب أفريقيا، أنه دعا نظيره الأمريكي لزيارة موسكو، مشيرا إلى أنه مستعد للذهاب للقائه في واشنطن.

    يذكر أن اللقاء الثنائي الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي 16 يوليو/ تموز الماضي.

    وعقب القمة أبدى الرئيسان اهتماما بتحسين العلاقات بين البلدين، وأثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة ضده في الولايات المتحدة، واتهمه عدد من المعارضين السياسيين بخيانة المصالح الوطنية.

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الروسية الأمريكية, الحكومة الأمريكية, دونالد ترامب, الولايات المتحدة
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