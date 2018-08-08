وزير إسرائيلي: قرار التهدئة أو التصعيد بيد قادة "حماس"

قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغابي، إن قرار التصعيد أو التهدئة بيد قادة حركة "حماس".

نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية على لسان وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغابي، مساء اليوم، الأربعاء، أن قرار التصعيد أو التهدئة بيد قادة حركة "حماس"، وأن "حماس" يمكنها جرجرة قطاع غزة إلى الهاوية، وصبر إسرائيل تجاهها نفد.

השר לשיתוף פעולה אזורי @Tzachi_Hanegbi ל-@rbinyamini ו-@gilicohen10: "ההחלטה בנוגע להסדרה או הסלמה ברצועה, נתונה בידי ראשי חמאס שהחליטו לגרור את תושבי עזה לתהום. אנחנו הבהרנו שהסבלנות שלנו פקעה"#כאןהערב @ReshetBet — כאן חדשות (@kann_news) August 8, 2018

يشار إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، قال، صباح اليوم، الأربعاء، إنه من المحتمل أن يكون هناك "مسارات سرية" للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.

وفي حديثه عن إمكانية التسوية مع قطاع غزة ، قال إردان إن "سياستنا تقضي بأنه يجب أن يكون هناك رد قوي وجدي على كل خرق للسيادة، وكل عملية إرهابية تنطلق من قطاع غزة باتجاه المواطنين في إسرائيل"، على حد تعبيره.