وزير إسرائيلي: قرار التهدئة أو التصعيد بيد قادة "حماس"

نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية على لسان وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغابي، مساء اليوم، الأربعاء، أن قرار التصعيد أو التهدئة بيد قادة حركة "حماس"، وأن "حماس" يمكنها جرجرة قطاع غزة إلى الهاوية، وصبر إسرائيل تجاهها نفد.
השר לשיתוף פעולה אזורי @Tzachi_Hanegbi ל-@rbinyamini ו-@gilicohen10: "ההחלטה בנוגע להסדרה או הסלמה ברצועה, נתונה בידי ראשי חמאס שהחליטו לגרור את תושבי עזה לתהום. אנחנו הבהרנו שהסבלנות שלנו פקעה"#כאןהערב @ReshetBet— כאן חדשות (@kann_news) August 8, 2018
يشار إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، قال، صباح اليوم، الأربعاء، إنه من المحتمل أن يكون هناك "مسارات سرية" للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.
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