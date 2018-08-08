من أجل إيران... العراق يطالب المجتمع الدولي بالتدخل

بغداد — سبوتنيك. وقالت الخارجية العراقية، في بيان اليوم الأربعاء، "تؤكد وزارة الخارجية أن العراق يرفض مبدأ الحصار على أية دولة والذي يلحق الضرر بالدرجة الأساس على الشعوب بمختلف شرائحها الاجتماعية، كما ويستحضر العراق مواقف الجارة إيران المشرفة في الوقوف إلى جانبه في الأزمات"، مشيرة إلى أن "ما من ضرر يلحق ببلد من البلدان إلا وينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة برمتها".

© REUTERS / Alaa Al-Marjani العبادي: نحن ضد فرض عقوبات على إيران وتجربة العراق أضعفت البلد والشعب

وأضاف البيان "إن العراق يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل ثني الإدارة الأمريكية عن الاستمرار بهذه العقوبات، حيث نجد أن انعكاسها السلبي سيكون كبيرا على العراق والمنطقة بأسرها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، كونها دولة جوار جغرافي مهمة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، والتي ستكون على مرحلتين، الأولى بدأت يوم الاثنين الماضي حيث سيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الغرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج ، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية. وإعادة الحظر مرة أخرى لاستيراد السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.

وستفرض في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، عقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، وستستأنف العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على المصارف الأجنبية التي تعمل مع البنك المركزي الإيراني، مرورا بالعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.