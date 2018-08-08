وزير إسرائيلي يقترح خطة لتقوية السلطة الفلسطينية

أكد الموقع الإلكتروني الإخباري "واللا"، ظهر اليوم، الأربعاء، أن وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، سيقترح على الإدارة الأمريكية خطة اقتصادية جديدة، تهدف إلى تقوية السلطة الفلسطينية، وبأنه سيلتقي نظيره الأمريكي، ستيف منوشين، لعرض هذا الاقتراح، قريبا.
وتتضمن الخطة الاقتصادية التي يقترحها وزير المالية الإسرائيلي، إقامة مناطق صناعية مشتركة بين الفلسطينيين وإسرائيل في الضفة الغربية، وتوسيع المعابر بين الضفة وإسرائيل، بهدف تحسين دخول الأفراد والبضائع.
وأشار الموقع الإلكتروني الإسرائيلي إلى أن كحلون سيلتقي مع جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وبأنه سبق والتقى بمنوشين في إسرائيل، في مايو/ أيار الماضي، وتحدثا حول إرهاصات الاقتراح نفسه.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن كحلون يحاول تجنيد كثير من دول الاتحاد الأوروبي، بهدف كسب تأييدهم للاقتراح الاقتصادي الذي يدعم علاقة بلاده بالسلطة الفلسطينية، ويعزز ويقوي السلطة أمام الشعب الفلسطيني.
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