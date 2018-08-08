غوتيرش: زيارتي إلى كوريا الشمالية ممكنة لنزع السلاح النووي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أنه لا يستبعد إمكانية زيارة كوريا الشمالية، إذا لزم الأمر لحل قضية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

© REUTERS / Jonathan Ernst الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تحاول بيع سلاحها في أفريقيا طوكيو — سبوتنيك. قال الأمين العام في مقابلة مع قناة "إن أيتش كي" اليابانية اليوم الأربعاء 8 أغسطس/ آب: "من أجل تحقيق نزع السلاح النووي ينبغي استخدام وسائل مختلفة، وزيارتي إلى كوريا الشمالية ممكنة أيضا".

وأردف: "إذا كانت زيارتي إلى كوريا الشمالية مهمة، فيمكنني القيام بمثل هذه الزيارة".

والجدير بالذكر أن غوتيرش يقوم حاليا، بزيارة إلى اليابان، حيث التقى في وقت سابق من اليوم برئيس الوزراء شينزو آبي.

يذكر أنه خلال هذا اللقاء، أعلن غوتيرش أن كوريا الشمالية بإمكانها أن تصبح عضوا عاديا في المجتمع الدولي، وذلك بفضل التخلي الكامل القابل للتحقق ولا رجعة فيه، عن الأسلحة النووية.