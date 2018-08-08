مناوشات عسكرية فلسطينية إسرائيلية شمال غزة

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن مجموعة من "المخربين" أطلقوا النار تجاه آليات هندسية مدنية تعمل بالسياج الأمني شمال قطاع غزة.

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، أن مجموعة من الفلسطينيين "المخربين" أطلقوا النار على آليات هندسية مدنية تعمل بالسياج الأمني بشمال غزة، حيث استهدفت النيران "تراكتور" في منطقة نحال عوز، دون وقوع إصابات.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، في تقرير آخر لها، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين شمال القطاع، ردا على استهداف الآلية الهندسية.

وأفادت القناة العبرية بأن الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل يشهد حالة من الاستنفار، نتيجة لمقتل فلسطينيين اثنين، أمس، الثلاثاء، مما دعا الجيش الإسرائيلي إلى إغلاق الطرق في مستوطنات غلاف غزة، وحظر خروج المستوطنين من منازلهم، تخوفا من قناصة حركة "حماس".

טנק של צה"ל תקף עמדה של חמאס בצפון הרצועה, בתגובה לירי מחבלים שפגע בכלי הנדסי מוקדם יותר@ela1949 https://t.co/pUPXCJxKuh — כאן חדשות (@kann_news) August 8, 2018

في السياق نفسه، قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغابي، إن قرار التصعيد أو التهدئة بيد قادة حركة "حماس"، وأن "حماس" يمكنها جر قطاع غزة إلى الهاوية، وصبر إسرائيل تجاهها نفد.

يشار إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، قال، صباح اليوم، الأربعاء، إنه من المحتمل أن يكون هناك "مسارات سرية" للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.