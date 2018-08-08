أكد القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم حلف شمال الأطلسي، بيرس كازالي، اليوم الأربعاء، أن الناتو لا يمتلك بيانات عن الأضرار الناجمة عن إطلاق صاروخ بالخطأ في أجواء إستونيا.

© REUTERS / Ints Kalnins قوات الناتو الجوية ترافق طائرات روسية ثماني مرات خلال أسبوع

موسكو — سبوتنيك . وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "لم يتم الإبلاغ عن أضرار"، مشيراً إلى أن الأمين العام ل حلف شمال الأطلسي بحث اليوم الأربعاء، الحادث مع رئيس وزراء إستونيا، يوري راتاس، مضيفاً "أعرب الأمين العام عن أسفه لهذا الحادث عارضاً دعم حلف الناتو الكامل لإجراء تحقيق".

هذا وأكدت وزارة الدفاع الإسبانية، اليوم أنها فتحت تحقيقًا حول إطلاق إحدى طائراتها الحربية، عن طريق الخطأ، صاروخا في أجواء إستونيا خلال مهمة تدريبية روتينية.

وجاء في بيان الوزارة، أن "طائرة إسبانية من طراز يوروفايتر تايفون كانت تؤدي مهاما في إستونيا، أطلقت صاروخا عن طريق الخطأ، ولم تسبب أية ضرر".