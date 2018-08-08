سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة"، وسط أنباء عن إصابة إسرائيلي في مستوطنة "سديروت".

أفادت صحيفة "معاريف أون لاين"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن الفلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا قذائف على مستوطنات "غلاف غزة"، وتساقطت الشظايا على المستوطنين، ما استدعى بدوره إصابة إسرائيلي، يبلغ من العمر 50 عاما.

وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن حالة من القلق تسود المستوطنين الإسرائيليين، جراء سقوط شظايا القذائف والراجمات التي أطلقت من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".