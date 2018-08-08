سلوتسكي: مواقف روسيا وتركيا بشأن العقوبات الأمريكية متطابقة

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن مواقف روسيا وتركيا بشأن العقوبات الأمريكية تتطابق تماما.

موسكو — سبوتنيك. وكتب سلوتسكي على "تلغرام" اليوم الأربعاء 8 أغسطس/ آب، معلقا على صورة تجمعه مع مسؤولين أتراك، نشرت هناك:" ناقشنا مع رئيس البرلمان التركي بينالي يلديريم، ووزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، وعلى وجه الخصوص، مواقفنا من العقوبات الأمريكية وهي تتطابق تماما".

© REUTERS / Kayhan Ozer تركيا تعليقا على طرد الدبلوماسيين الروس: لن نتخذ قرارا ضد روسيا ولن نتدخل بقرارات موسكو ولندن

ونشرت صحيفة "كوميرسانت"، في وقت سابق، نص مشروع القانون حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، التي أعدها الجمهوري ليندسي غراهام، وثلاثة من زملائه.

ووفقا للصحيفة، يطلب أعضاء الكونغرس، على وجه الخصوص، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف حسابات الدولار للبنوك الروسية، وحظر المعاملات للمقيمين في الولايات المتحدة بالدين الحكومي الروسي الجديد، فضلا عن حل مسألة اعتبار روسيا "دولة راعية للإرهاب".

كما يطلب من ترامب، حث روسيا على التخلي عن احتلال ودعم الانفصاليين في أراضي جورجيا ومولدوفا.