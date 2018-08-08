المدفعية الإسرائيلية تقصف موقعا لـ"حماس" في غزة ردا على إطلاق نار

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إن مدفعية الجيش قصفت موقعا لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق نار باتجاه آليات تابعة للجيش.

القاهرة — سبوتنيك. وقال أدرعي عبر "تليغرام"، إنه "ردًّا على إطلاق مخربين النار على آلية هندسية، قصفت دبابة عسكرية موقعًا تابعًا لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة".

© AP Photo / Khalil Hamra قيادي في "حماس" يتحدث عن هدنة مع إسرائيل وصلت لمرحلة متقدمة

وكان أدرعي قد أعلن، في بيان سابق، أن من وصفهم بـ "مخربين" قاموا "بإطلاق نار باتجاه آليات هندسية مدنية كانت تهم بأعمال لإنشاء العائق الأمني في منطقة السياج الأمني شمال قطاع غزة"، وأكد إصابة إحدى هذه الآليات.

وكان الجيش الإسرائيلي قرر، في وقت سابق من اليوم، رفع حالة الاستنفار في صفوف قواته المنتشرة في محيط قطاع غزة، وغلاف بعض الطرقات الرئيسية في المناطق المتاخمة للحدود مع القطاع. وقال بيان الجيش أنه "نظرًا لتصريحات صادرة عن منظمة حماس الإرهابية ورصد إخلاء مواقع تابعة لها، تقرر في القيادة الجنوبية العسكرية رفع حالة الاستنفار وإغلاق بعض الطرقات في منطقة غلاف غزة".

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، إذ تنفذ الطائرات الإسرائيلية غارات جوية لاستهداف مواقع تقول تل أبيب إنها تابعة للفصائل الفلسطينية، بينما تشتد المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع. وأطلق الفلسطينيون مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة منذ أواخر مارس/آذار الماضي، باتجاه السياج الحدودي الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات دامية مع الجيش الإسرائيلي. وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس/آذار، 155 قتيلاً، وأصيب 17100 بجروح.

فيما تكررت الحرائق في الأراضي الزراعية الإسرائيلية المتاخمة للقطاع بفعل البالونات الحارقة التي يطلقها الفلسطينيون، ويشن الجيش الإسرائيلي غارات وقصفا مدفعيا بين الحين والآخر على القطاع، محملا حركة "حماس" مسؤولية التصعيد.