منظومة "القبة الحديدية" تعترض صاروخين من بين 8 أطلقت من غزة

أكدت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، أن المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين من أصل ثمانية أطلقت من القطاع على مستوطنات "غلاف غزة".

وأكدت القناة أنه نتج عن إطلاق القذائف الفلسطينية إصابة إسرائيليين إثنين، أحدهما حالته متوسطة والآخر مجرد كدمات فحسب، في حين أصيب العشرات من المستوطنين بحالة من الهلع.

שני נפגעים בשדרות: בן 34 במצב קל-בינוני עם חבלות בגפיים משברי זכוכיות, ובן 20 במצב קל עם חבלות בגפיים. שמונה נפגעי חרדה מטופלים במקום, בהם שתי נשים בהריון שנתקפו צירים@Itsik_zuarets — כאן חדשות (@kann_news) August 8, 2018

وكانت صحيفة "معاريف أون لاين"، قد ذكرت، قبل قليل، أن الفلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا قذائف على مستوطنات "غلاف غزة"، وتساقطت الشظايا على المستوطنين، ما استدعى بدوره إصابة إسرائيلي، يبلغ من العمر 50 عاما.

وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن حالة من القلق تسود المستوطنين الإسرائيليين جراء سقوط شظايا القذائف والراجمات التي أطلقت من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".