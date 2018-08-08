موقع عبري: "حماس" كشفت نقطة ضعف إسرائيل

قال موقع إلكتروني عبري إن إسرائيل تعمدت الكشف عن نقطة ضعفها أمام حركة "حماس" في قطاع غزة.

ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "واللا"، مساء اليوم، الأربعاء، أن إسرائيل تعمدت الكشف عن نقطة ضعفها أمام "حماس" في غزة، بعد طلبها الهدوء مقابل عودة الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة.

© AP Photo / Adel Hana وزير إسرائيلي: قرار التهدئة أو التصعيد بيد قادة "حماس"

وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي بأن بنيامين نتنياهو ، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يرغب أن ينصِّب نفسه " محرر الأسرى "، ويعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة "إرهابية" ـ على حد وصف الموقع ـ مقابل عودة الهدوء على الجدار الفاصل بين الطرفين، الإسرائيلي والحمساوي، في غزة.

وأكد الموقع العبري أن فتح المعابر مع قطاع غزة وزيادة تصاريح العمل للفلسطينيين ليس تنازلا للشعب الفلسطيني، إنما مطلبا للأمن القومي الإسرائيلي أيضا.

يذكر أن حركة "حماس" تحتجز أربعة إسرائيليين، هم، إبراهام منغستو، وهو من أصل إثيوبي، وهشام السيد، من أصل عربي، ومعهما الجنديين، هدار جولدوين وأرون شاؤول.

وتحاول "حماس" إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، تطلق سراح الأربعة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ومن المرجح أن يوقع الطرفان، الإسرائيلي والحمساوي، على هذه الصفقة قريبا، وذلك بحسب مصدر مسؤول في الحركة نفسها.