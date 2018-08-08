تسجيل
21:48 08 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان

    مسؤولون أتراك يبحثون توتر العلاقات مع واشنطن في مقر الخارجية الأمريكية

    © REUTERS / Umit Bektas
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01

    التقى وفد تركي زائر بثاني أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في واشنطن، اليوم الأربعاء، لبحث الخلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، الذي أججه احتجاز أنقرة لعدد من الأمريكيين، بينهم قس إنجيلي.

    وبحسب وكالة "رويترز". وصل الوفد المؤلف من ستة أعضاء، تقريبا، إلى الوزارة، بقيادة نائب وزير الخارجية التركية، سيدات أونال، والسفير التركي في واشنطن، سردار قليج.
    أنقرة
    © flickr.com / Jorge Franganillo
    تركيا ترسل وفدا رسميا إلى أمريكا لبحث الأزمة مع واشنطن
    ولم يرد أعضاء الوفد على أسئلة الصحفيين عقب الاجتماع مع جون سوليفان، نائب وزير الخارجية، الذي استمر نحو ساعة.
    العقوبات الأمريكية
    قالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية، إن الوفد سيجتمع أيضا بمسؤولين في وزارة الخزانة، اليوم الأربعاء.
    يأتي اجتماع وزارة الخزانة وسط مخاوف في أنقرة، بشأن عقوبات فرضتها واشنطن، الأسبوع الماضي، على وزيري، العدل والداخلية، التركيين، وغرامة محتملة على بنك "خلق" التركي، بشأن مزاعم تورطه في التحايل على العقوبات الأمريكية على إيران.
    وما يزال الخلاف قائما بين البلدين، بسبب المطلب الأمريكي الأساسي، وهو الإفراج عن القس، آندرو برانسون.
    وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، في إفادة صحفية أمس، الثلاثاء، أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، تحدث مع نظيره التركي، يوم الاثنين، لكنها قالت إن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق، بشأن الإفراج عن برانسون.
    فتح الله غولن
    واحتجزت تركيا القس الأمريكي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ثم خرج من السجن، وتم وضعه، قيد الإقامة الجبرية، في منزله، في أواخر يوليو/ تموز.
    وكانت تركيا قد احتجزت القس الأمريكي بتهمة دعم حركة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير الانقلاب العسكري الفاشل، في 2016. وينفي برانسون الاتهام. وتسعى واشنطن أيضا للإفراج على ثلاثة موظفين محليين بالسفارة الأمريكية.
    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    أمريكا: نأمل بحل الخلاف مع تركيا بشأن قس "خلال الأيام المقبلة"
    وتسببت مشاكل تجارية والخلافات بشأن سوريا في توتر العلاقات بين البلدين.
    وتراجع واشنطن عن الإعفاءات الجمركية الممنوحة لتركيا في الأسواق الأمريكية، كما فرضت أنقرة رسوما على بضائع أمريكية، ردا على الرسوم، التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم. وقد تؤثر المراجعة الأمريكية على واردات تركية، تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.
    توتير العلاقات
    أضر توتر العلاقات مع واشنطن بثقة المستثمرين في تركيا، التي تعتمد على رؤوس الأموال الوافدة من الخارج، لتمويل العجز المتزايد في ميزان المعاملات الجارية.
    وشهدت الليرة التركية تراجعا حادا العام الجاري، مما زاد الضغوط على البنوك وقروض الشركات.
    وتراجعت العملة التركية، اليوم الأربعاء، إلى 5.3 أمام الدولار، لتقترب من الانخفاض القياسي الذي سجلته، الاثنين الماضي، حين هوت إلى 5.4250 للدولار.

    انظر أيضا:

    تركيا تعتزم بناء محطة الطاقة النووية الثالثة بمشاركة الصين
    تركيا تقول إنها ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران
    تركيا ترسل وفدا رسميا إلى أمريكا لبحث الأزمة مع واشنطن
    هكذا أنقذ شاب سعودي حاجا تركيا فقد وعيه (فيديو)
    أمريكا: نأمل بحل الخلاف مع تركيا بشأن قس "خلال الأيام المقبلة"
    الولايات المتحدة ستعيد النظر بالإعفاءات على الواردات من تركيا
    جاويش أوغلو: تركيا وأمريكا تتفقان على السعي لتسوية قضايا
    التضخم في تركيا يصل لأعلى مستوياته منذ 14 سنة
    تركيا تقول إنها سترد في مواجهة إجراءات تجارية غير عادلة
    وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يتفقان على العمل معا لحل القضايا بين البلدين
    وزير خارجية تركيا: بحثنا مع الجانب الأمريكي الخطوات التي يمكن اتخاذها في إدلب ومنبج
    واشنطن تعاقب تركيا... فكيف سترد الأخيرة؟
    وكالة: تسارع وتيرة وصول المهاجرين إلى اليونان برا من تركيا
    الكلمات الدلالية:
    واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, الولايات المتحدة, قائد الثورة في إيران, واشنطن, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    شجرة وحيدة تقف بالقرب من حوض مائي في مزرعة جيمي آند ماكاون التي جفت، وتقع على مشارف بلدة والجيت في منطقة نيو ساوث ويلز، أستراليا، 20 يوليو/ تموز 2018
    العد التنازلي...كوكبنا يتجه نحو الجفاف
    مسرح الفضاء العسكري
    مسرح الفضاء العسكري
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك