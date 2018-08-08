رئيس حزب إسرائيلي: نتنياهو وليبرمان فشلا أمام "حماس"

كتبت القناة العاشرة العبرية على صفحتها الرئيسة على "تويتر"، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، وأفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع، الإسرائيليين، فشلا أمام صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.

وذكرت القناة على شريط أخبارها القصير أن القيادي في حركة "حماس"، صالح العاروري، يسجل النجاحات تلو الأخرى في قطاع غزة على حساب نتنياهو وليبرمان، اللذان سجلا فشلا كبيرا أمامه في قطاع غزة.

יו"ר המחנה הציוני, @GabbayAvi: "נתניהו וליברמן, נכשלתם. נתתם לסלאח ערורי, מי שאחראי לחטיפת הנערים וצוק איתן לעשות סיבוב ניצחון בעזה. ככה מנהלים משא ומתן? ליבנו עם תושבי העוטף ותומכים בצה"ל במשימה להשבת הביטחון לתושבים" — חדשות עשר (@news10) August 8, 2018

وتعزى تصريحات آفي جفاي إلى استمرار التصعيد في قطاع غزة، وسقوط قتلى وجرحى من بين الفلسطينيين وإصابة العشرات من الإسرائيليين في مستوطنات "غلاف غزة". وذلك منذ بدء مسيرات العودة، في 30 مارس/ آذار من العام الجاري.