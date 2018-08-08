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    إيفانكا ترامب

    "عزيزتي إيفانكا"... حملة دشنها مشاهير هوليوود تستهدف ابنة ترامب

    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    العالم
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    دشن عدد من مشاهير عاصمة السينما الأمريكية، اليوم الأربعاء، حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تستهدف في المقام الأول، إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي.

    أطلق فنانون مثل، الممثلة الكوميدي، إيمي شومر، وعارضة الأزياء البريطانية، كارا ديلفين، هذه الحملة المنسقة، من أجل حث إيفانكا ترامب على التحدث سلبا وبشكل علني عن آثار سياسة الفصل العائلي لإدارة ترامب، والدعوة إلى استقالة وزيرة الأمن القومي الأمريكي، كريستن نيلسن، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

    وانطلقت الحملة التي تحمل عنوان "عزيزتي إيفانكا"، بعدما أعلنت إيفانكا ترامب مؤخرا وللمرة الأولى موقفها من بعض سياسات وتصريحات والدها.

    وأكدت خلال مؤتمر نظمه موقع "أكسيوس" الإلكتروني، معارضتها موقف والدها من المهاجرين، وأنها تتبنى نهجا مغايرا لموقف والدها الصدامي، موضحة أن أزمة الهجرة تسبب لها حالة من القلق، وأنها ضد فصل العائلات والآباء والأطفال عن بعضهم البعض، مشيرة إلى أنها كانت "اللحظة الأسوأ لها في حياتها".

    @ivankatrump

    A post shared by @ amyschumer on Aug 6, 2018 at 8:43pm PDT

    ووصفت إيفانكا ترامب نفسها بأنها "ابنة مهاجرة"، إذ أن والدتها كانت من دولة تشيكوسلوفاكيا السابقة، وجاءت إلى الولايات المتحدة كمهاجرة شرعية.

    واستغل عدد من مشاهير هوليوود، تصريحات إيفانكا ترامب الأخيرة، ومتابعة الأخيرة لحساباتهم الشخصية على "إنستغرام"، لتذكيرهم إياها بأن مئات الأطفال يتعرضون للفصل عن والديهم. 

    ويقول نص الحملة "عزيزي إيفانكا، أنت تتابعيني على وسائل التواصل الاجتماعي، لقد قلت أن فصل العائلات المهاجرة كانت "نقطة منخفضة" بالنسبة إليك، وأشرت إلى أن ذلك كان في الماضي، ولكن هذه الأزمة مازالت مستمرة، وحتى الآن، لم يتم لم شمل 572 طفلا مع أهاليهم، كما أن هناك طفل مات بعد انفصاله عن ذوية".

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    أخبار أمريكا, المهاجرين, هوليوود, مشاهير, الرئاسة الأمريكية, كارا ديلفين, إيفانكا, دونالد ترامب, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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