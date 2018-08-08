الصواريخ الفلسطينية ترد على الهجوم الإسرائيلي على غزة

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن حركة "حماس" أطلقت 36 صاروخا على مستوطنات "غلاف غزة".

ذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت 4 فقط من بين 36 صاروخا أطلقت من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

حتى هذه الساعة تم تحديد اطلاق نحو ٣٦ قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل (بما فيها ٨ قذائف التي تحدثنا عنها سابقًا) حيث اعترضت منظومة #القبة_الحديدية ٤ منها. معظم القذائف سقطت في مناطق مفتوحة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 8, 2018

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، في الوقت نفسه، بأن الجيش الإسرائيلي يدك بنوك أهداف في قطاع غزة، يقابله إطلاق عشرات الصواريخ من غزة، تحديدا، 36، حتى الآن، أغلبها سقط في مناطق مفتوحة.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد تابعت تبادل إطلاق النيران بين الجيش الإسرائيلي وقطاع غزة، منذ ساعات المساء، حيث نشرت "معاريف أون لاين"، قبل قليل، أن ثلاثة من الإسرائيليين أصيبوا، فضلا عن إصابة العشرات من المستوطنين بالهلع.

דובר צה"ל: זוהו כ- 36 שיגורים מרצועת עזה לשטח ישראל (כולל 8 השיגורים שדווחו). סוללת כיפת ברזל יירטה ארבעה שיגורים, רוב הנפילות הינן בשטח פתוח — מעריב אונליין (@MaarivOnline) August 8, 2018

ولكن لم تذكر هذه المصادر العبرية وقوع أي قتلى أو جرحى بين الصفوف الفلسطينية، حتى الآن.

وأشارت غالبية هذه الوسائل إلى أنه سمع دوي صافرات الإنذار في أغلب مستوطنات "غلاف غزة"، وذلك، منذ ساعات مساء اليوم فقط.