واشنطن: نعتزم العمل من أجل تحسين العلاقات مع روسيا بالرغم من العقوبات

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية خلال اتصال هاتفي مع الصحفيين اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة العمل على تحسين العلاقات مع روسيا، على الرغم من العقوبات التي فرضتها بسبب الوضع في سالزبوري.

واشنطن — سبوتنيك. وقال المسؤول في وزارة الخارجية ردا على سؤال للصحفيين، عما إذا كانت العقوبات الجديدة تتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي: "نحن لا نفعل أشياء مختلفة، نحن إدارة واحدة، نحن صارمين جدا مع روسيا، ولكن من ناحية أخرى، نحن عازمون على مواصلة العمل من أجل تحسين العلاقات مع روسيا".

© Sputnik . Ramil Sitdikov برلماني روسي: العقوبات الأمريكية ضد روسيا محكوم عليها بالفشل

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أعلنت أن العقوبات الأمريكية بسبب الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي من قبل روسيا في سالزبوري، قد تدخل حيز التنفيذ يوم 22 أغسطس/آب.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية: "بعد مرور فترة 15 يوما من إخطار الكونغرس ستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ، ومن المرجح نشر الإخطار في هذا الشأن في السجل الفدرالي يوم 22 أغسطس من العام 2018".

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي كانوا قد قدموا إلى مجلس الشيوخ في الكونغرس مسودة قانون بمجموعة من الإجراءات ضد روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على ديون الدولة الجديدة لروسيا الاتحادية والمصارف المملوكة للدولة.