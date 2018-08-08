محصول الحبوب في ألمانيا هذا العام لن يغطي حاجة الاستهلاك

موسكو — سبوتنيك. وذكر بيان الجمعية: "لأول مرة منذ زمن طويل، سيكون محصول الحبوب في ألمانيا أقل من الاستهلاك المحلي. هذا هو استنتاج جمعية التعاونيات الزراعية الألمانية في توقعاتها الحالية للحصاد. نتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى 36.3 مليون طن بسبب الجفاف الشديد في الأشهر الأخيرة، وهو ما يعد أدنى مستوى له منذ عام 1994".
ويبلغ معدل إنتاج الذرة نحو 2.3 مليون طن، أي أقل بنسبة 49 بالمئة من العام الماضي. ويشار إلى أنه قد تم بالفعل الانتهاء من جمع محاصيل الحبوب وبذور اللفت خلال 2-3 أسابيع في وقت أبكر من المعتاد.
هذا وانخفض حصاد القمح الشتوي إلى 19.3 مليون طن، وهو أقل بنسبة 20 بالمئة عن العام الماضي، كما تقدر كمية الشعير الشتوي بنحو 7.4 مليون طن، أي أقل بنسبة 18 بالمئة عن العام الماضي.
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