محصول الحبوب في ألمانيا هذا العام لن يغطي حاجة الاستهلاك

أفادت الجمعية الزراعية التعاونية الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن محصول الحبوب هذا العام في ألمانيا سيكون الأدنى خلال الربع الأخير من القرن الحالي بسبب الجفاف، ولن يغطي المحصول، الذي يبلغ 36.3 مليون طن، الاحتياجات المحلية للبلاد.

موسكو — سبوتنيك. وذكر بيان الجمعية: "لأول مرة منذ زمن طويل، سيكون محصول الحبوب في ألمانيا أقل من الاستهلاك المحلي. هذا هو استنتاج جمعية التعاونيات الزراعية الألمانية في توقعاتها الحالية للحصاد. نتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى 36.3 مليون طن بسبب الجفاف الشديد في الأشهر الأخيرة، وهو ما يعد أدنى مستوى له منذ عام 1994".

© REUTERS / Jonathan Ernst ألمانيا تعلن إجراء لحماية شركات أوروبا من عقوبات إيران وذكر أن محصول العام الماضي من الحبوب في ألمانيا كان منخفضاً أيضاً، حيث بلغ نحو 45.6 مليون طن، في حين بلغ متوسط المحصول لعدة سنوات في البلاد 47.9 مليون طن. ومن المتوقع أن يبلغ حجم محصول بذر اللفت في السنة الحالية 3.5 مليون طن، وهو ما يقل بنسبة 19 بالمئة عن نتيجة العام الماضي.

ويبلغ معدل إنتاج الذرة نحو 2.3 مليون طن، أي أقل بنسبة 49 بالمئة من العام الماضي. ويشار إلى أنه قد تم بالفعل الانتهاء من جمع محاصيل الحبوب وبذور اللفت خلال 2-3 أسابيع في وقت أبكر من المعتاد.

هذا وانخفض حصاد القمح الشتوي إلى 19.3 مليون طن، وهو أقل بنسبة 20 بالمئة عن العام الماضي، كما تقدر كمية الشعير الشتوي بنحو 7.4 مليون طن، أي أقل بنسبة 18 بالمئة عن العام الماضي.