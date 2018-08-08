نتنياهو يعقد جلسة عاجلة لتقييم الوضع في غزة

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جلسة طارئة لتقييم الوضع في قطاع غزة، بعد التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحماس، مساء اليوم.

نشرت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أنه خلال ساعة سيعقد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، جلسة طارئة لتقييم الوضع في غزة، بمشاركة المسؤولين العسكريين الإسرائيليين.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو سيجتمع مع وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، ورئيس جهاز الشاباك، ورئيس الأمن القومي الإسرائيلي.

ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס בשעה הקרובה התייעצות ביטחונית בקריה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המל"ל @OrHeller — חדשות עשר (@news10) August 8, 2018

يشار إلى أن حالة من التصعيد شهدها قطاع غزة منذ ساعات المساء لليوم، الأربعاء، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية على بنوك أهداف لحماس بالقطاع، وردت الحركة بإطلاق ما يزيد عن 36 قذيفة وصاروخا.