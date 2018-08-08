خامنئي عن العقوبات الأمريكية: إيران لا تخشى شيئا

ووفقا لـ"رويترز"، ذكر الموقع الالكتروني لخامنئي أنه قال، "لا تقلقوا على الإطلاق فيما يتعلق بوضعنا. لا أحد يستطيع فعل شيء".
وأضاف الموقع أن خامنئي علق بدء تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة، قائلا: "يمكنهم أن يطمئنوا. لا شك في ذلك".
وقال ترامب في تغريدة أمس "هذه هي العقوبات الأشد صرامة على الإطلاق".
يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن خطة الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما لن تنجح.
ودفعت العقوبات التي فرضتها واشنطن البنوك والكثير من الشركات حول العالم إلى خفض تعاملاتها مع إيران بالفعل.
كما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بمنع الشركات التي لها معاملات تجارية مع إيران من التعامل مع الولايات المتحدة.
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