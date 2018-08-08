خامنئي عن العقوبات الأمريكية: إيران لا تخشى شيئا

قال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي إنه لا يوجد ما يثير قلق طهران، في إشارة إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية هذا الأسبوع.

ووفقا لـ"رويترز"، ذكر الموقع الالكتروني لخامنئي أنه قال، "لا تقلقوا على الإطلاق فيما يتعلق بوضعنا. لا أحد يستطيع فعل شيء".

وأضاف الموقع أن خامنئي علق بدء تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة، قائلا: "يمكنهم أن يطمئنوا. لا شك في ذلك".

© REUTERS / Leah Millis ترامب: أي شخص يعمل مع إيران لن يعمل مع الولايات المتحدة

وكان المسؤولون الأمريكيون قالوا في الأسابيع القليلة الماضية إنهم يستهدفون الضغط على الدول للتوقف عن شراء النفط الإيراني في محاولة لإجبار طهران على وقف برامجها النووية والصاروخية وتدخلها في الصراعات الإقليمية في سوريا والعراق.

وقال ترامب في تغريدة أمس "هذه هي العقوبات الأشد صرامة على الإطلاق".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن خطة الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما لن تنجح.

ودفعت العقوبات التي فرضتها واشنطن البنوك والكثير من الشركات حول العالم إلى خفض تعاملاتها مع إيران بالفعل.

كما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بمنع الشركات التي لها معاملات تجارية مع إيران من التعامل مع الولايات المتحدة.