بريطانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا

رحبت بريطانيا بالعقوبات الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا على خلفية حادثة سالزبوري في بريطانيا.

لندن — سبوتنيك. وقال مكتب رئيسة وزراء بريطانيا لوكالة "سبوتنيك": إن "المملكة المتحدة ترحب بهذه الإجراءات الجديدة من جانب حلفائنا في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "ردت الفعل الدولية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سالزبوري، تبعث بإشارة واضحة إلى روسيا بأن سلوكها الاستفزازي، المتهور، لن يكون بدون رد".

© AFP 2018 / واشنطن تحدد موعد بدء تطبيق العقوبات على روسيا بسبب حادثة سالزبوري

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، بعد أن فقدا الوعي إثر تعرّضهما لتسمم في سالزبوري، في الرابع من شهر مارس/آذار الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234". وقامت عدة دول بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في القضية.

من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، مشيرة بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

هذا وكانت روسيا قد تقدمت بعدة أسئلة في آذار/مارس الماضي، إلى الجانب البريطاني بشأن قضية سكريبال، ونشرت وزارة الخارجية الروسية الأسئلة التي أرسلتها السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة إلى وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق بقضية سكريبال، التي تحاول لندن إلصاقها بموسكو.