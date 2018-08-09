واشنطن تخطر موسكو بالعقوبات التي أعدتها ضدها

أعلن متحدث رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة أخطرت روسيا، يوم الأربعاء، بالعقوبات التي أعدتها ضدها فيما يتعلق بالاستخدام الكيميائي المزعوم في ساليزبوري البريطانية.

واشنطن- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نعم، أخبرنا الروس". مؤكدا أن الإدارة الأمريكية أبلغت الكرملين بشأن الإجراءات التي اتخذت بعد ظهر الأربعاء، لكنه رفض إعطاء تفاصيل.

© REUTERS / بريطانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، بعد أن فقدا الوعي إثر تعرّضهما لتسمم في سالزبوري، في الرابع من شهر آذار الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234". وقامت عدة دول بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في القضية.

من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، مشيرة بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

هذا وكانت روسيا قد تقدمت بعدة أسئلة في آذار/مارس الماضي، إلى الجانب البريطاني بشأن قضية سكريبال، ونشرت وزارة الخارجية الروسية الأسئلة التي أرسلتها السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة إلى وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق بقضية سكريبال، التي تحاول لندن إلصاقها بموسكو.