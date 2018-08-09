غوتيريش يقترح تعين رئيسة تشيلي السابقة لمنصب مفوضة حقوق الإنسان

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعين رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت، لمنصب مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

© AFP 2018 / Kena Betancur غوتيريش للموظفين والدول الأعضاء: أموال الأمم المتحدة آخذة في النفاد

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال المكتب الصحفي لرئيس المنظمة العالمية في بيان: إن" الأمين العام أنطونيو غوتيريش ، أبلغ الجمعية العامة، عقب مشاورات مع رؤساء المجموعات الإقليمية للدول الأعضاء، اليوم، عن عزمه تعيين ميشيل باشيليت من تشيلي لمنصب مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة".

يذكر أن تعيين باشيليت يحتاج إلى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة.

وستتولى باشيليت المنصب خلفا للأردني الأمير زيد بن رعد الحسين الذي يتنحى في نهاية الشهر الجاري بعد 4 سنوات على رأس المفوضية التي مقرها في جنيف.

وأصبحت باشيليت، وهي إحدى ضحايا التعذيب إبان حكم الدكتاتور أوغستو بينوشيه، واحدة من أبرز رؤساء تشيلي منذ عودة البلاد للديمقراطية في عام 1990.