تم اعتراض 25 فقط... الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 150 صاروخا من قطاع غزة

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن االفلسطينيين أطلقوا ما يقارب 150 صاروخا على جنوب إسرائيل منذ مساء الأربعاء ومنتصف الليل، مشيرا إلى اعتراض 25 منها.

تل أبيب — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي في بيان: إنه "تم تسجيل إطلاق نحو 80 صاروخا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ منتصف الليل. نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" اعترضت 14 منها".

وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن أكثر من 70 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة حتى الساعة 12 ليلاً، مشيرة إلى اعتراض 11 منها.

© AFP 2018 / Abbas Momani إذا لم يتم احتواء التصعيد الحالي... الأمم المتحدة تحذر من صراع مدمر في غزة

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بإصابة مستوطنيين بجراح متوسطة في "سديروت" والعشرات بحالات هلع، فيما تسببت الصواريخ في حريق بمنزل في المستوطنة جراء تسرب الغاز بداخله وعملت طواقم الإطفاء على إخماده.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوّت عشرات المرات في جميع المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في محيط غزة، مع استمرار إطلاق المقاومة رشقات صاروخية.

وتسود حالة من التوتر الشديد في قطاع غزة، منذ الأربعاء، حيث يتبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي القصف المتواصل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان سابق له، الأربعاء، إن مقاتلاته أغارت على 12 هدفًا في قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام، أمس مسؤوليتها عن قصف المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وأسفر هذا القصف عن استشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.