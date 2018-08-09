تم اعتراض 25 فقط... الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 150 صاروخا من قطاع غزة

تل أبيب — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي في بيان: إنه "تم تسجيل إطلاق نحو 80 صاروخا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ منتصف الليل. نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" اعترضت 14 منها".
وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن أكثر من 70 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة حتى الساعة 12 ليلاً، مشيرة إلى اعتراض 11 منها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوّت عشرات المرات في جميع المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في محيط غزة، مع استمرار إطلاق المقاومة رشقات صاروخية.
وتسود حالة من التوتر الشديد في قطاع غزة، منذ الأربعاء، حيث يتبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي القصف المتواصل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان سابق له، الأربعاء، إن مقاتلاته أغارت على 12 هدفًا في قطاع غزة.
كما أعلنت كتائب القسام، أمس مسؤوليتها عن قصف المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.
وأسفر هذا القصف عن استشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
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