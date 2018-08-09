القوات الأوكرانية تعلن عن مقتل عسكري وإصابة ثلاثة آخرين في دونباس

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، عن تعرض مواقعها لـ 44 عملية إطلاق نار في دونباس خلال الـ 24 الساعة الماضية، مشيرة إلى أنها أسفرت عن مقتل واحد من عسكرييها وإصابة ثلاثة آخرين.

كييف — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للعملية العسكرية، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "إن قوات الدفاع الشعبي بدونباس فتحت النيران باتجاه مواقعها 44 مرة خلال الـ 24 الساعة الماضية".

© AFP 2018 / Sergey Bobok جمهورية لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرتين خلال الليلة الماضية

وأضاف: "نتيجة للأعمال العدائية قتل جندي وأصيب ثلاثة".

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت، يوم الأربعاء 27 حزيران / يونيو، على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، وسيدخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو القادم.

وبدأت السلطات الأوكرانية، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.