مسؤول في الجيش الإسرائيلي: الأوضاع على الحدود مع قطاع غزة قريبة من الحرب

أعلن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن الأوضاع على الحدود مع قطاع غزة قريبة من الحرب، وسيتم إخلاء بلدات إسرائيلية إذا اقتضت الضرورة، بحسب قناة "نيوز" الإسرائيلية.

القدس — سبوتنيك. وقال المصدر: "نحن نقترب من الحرب أكثر منها إلى التسوية"، مضيفا أنه "سيتم نقل قوات إلى الجنوب".

© AP Photo / Tsafrir Abayov تم اعتراض 25 فقط... الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 150 صاروخا من قطاع غزة

وأضاف المصدر: "إنه لا يرى نهاية للتصعيد الحالي، وإنما باتت الأوضاع أقرب إلى الحرب".

وفي أعقاب التصعيد الذي حصل خلال ساعات الليل الفائت، أضاف المصدر: "إذا كانت هناك حاجة فسيتم إخلاء سكان في محيط قطاع غزة".

وتابع بالقول: "سيتم عقد جلسة تقييم للوضع، صباح اليوم، لاتخاذ قرار بشأن إدارة القوات والنشر [منظومة القبة الحديدية]".

ونقلت القناة عن المصدر العسكري قوله: "إنه يعتقد أن الهجمات ستتواصل، وأن حركة حماس تبتعد عن التسوية والتهدئة، وتقترب من المعركة التي ستتلقى فيها ضربات قاسية".

وتابع المصدر العسكري بالقول إن "حماس تتجه في مسار التصادم والاحتكاك، بدافع الرغبة في خلق معادلة جديدة".

© AFP 2018 / Abbas Momani إذا لم يتم احتواء التصعيد الحالي... الأمم المتحدة تحذر من صراع مدمر في غزة

وبحسبه، فإن "ما حصل الليلة هو نتيجة لاستهداف القناصين يوم أمس الأول، وإن حماس ستدرك أن هذا ليس الاتجاه الصحيح".

يشار إلى أن ساعات الليل الفائت قد شهدت إطلاق نحو 150 قذيفة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إنه قصف أكثر من 100 موقع لحركة حماس في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، بينهم امرأة حامل وطفلتها.

ونقلت صحيف "هآرتس" عن مصادر طبية إسرائيلية قولها إن ستة إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة وعدد آخر بهلع نتيجة رشقات صاروخية أطلِقت من قطاع غزة وقامت منظومة "القبة الحديدية" باعتراض بعض القذائف. وأضافت بأن إحدى القذائف أصابت منزلا في بلدة سديروت الواقعة شمال القطاع.