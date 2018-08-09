رئيسة الوزراء البريطانية تتعرض للسخرية على مواقع التواصل (صورة)

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لموجة من التعليقات الساخرة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، لدى استقبالها للأمير ويليام في الاحتفال بمناسبة الذكرى المئوية لمعركة أميان خلال الحرب العالمية الأولى.

حيث استقبلت ماي الأمير ويليام، بالإنحناء أمامه ومصافحته، بحركة أثارت الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

"فغرد" شخص "Mutaz Elnour" باسم، معجبا بالقدرات الرياضية لرئيسة الحكومة، مشيرا إلى أنه في سن الـ41 لا يجرؤ بالقيام بمثل هذه الحركة.

I’m beginning to admire Theresa May’s athleticism. I’m 41 years younger and wouldn’t dare pull off a stretch like this. pic.twitter.com/gzMTUV3goY — Mutaz Elnour (@MutazElnour) ٨ أغسطس ٢٠١٨

كما "غرد" شخص باسم "Toxic Shop Syndrome" قائلا: "الأمير ويليام يحاول أن لا يبتسم أمام استقبال ماي".

Prince William tries not to laugh at Theresa May's curtsey. pic.twitter.com/sFl2QzWVrD — 💥Toxic Shop Syndrome💥 (@Toxic_Shop) ٨ أغسطس ٢٠١٨

وبتغريدة جاء فيها: "ستقوم ماي بتقديم طقوس العبادة والانحناء للعائلة المالكة"، جاءت بتوقيع من حساب شخص باسم "I'm Alright Jack — It's Every Man For Himself".

Has anyone noticed each Theresa May curtsys to royalty ie Prince William she gets lower and lower — Pretty soon she will be worshiping and praying — Just saying; it could happened;) RT pic.twitter.com/YbP80Kvyss — I'm Alright Jack — It's Every Man For Himself (@IamalrightJack) ٨ أغسطس ٢٠١٨

كما لم يستبعد شخص باسم "Adolf Rees-Mogg"، باختفاء العمود الفقري لدى رئيسة الوزراء عند استقبالها للأمير، متحدثا عن ذلك بتغريدته.

Spineless PM Theresa May demonstrates her acute lack of backbone as she crumbles when meeting Prince William. pic.twitter.com/7tTyeWKg0T — Adolf Rees-Mogg (@Adolf_Rees_Mogg) ٨ أغسطس ٢٠١٨

من جهتها صحيفة "The Independent" البريطانية، تحدثت عن زيارة رئيسة الوزراء البريطانية إلى مركز لإعادة التأهيل قد تم بناؤه حديثا في نوتنغهامشاير، والذي شهد أيضا زيارة للأمير.

وأضافت الصحيفة بأن ماي استقبلت أفراد الأسرة الحاكمة بطريقة انحنائها بشكل كبير الأمر الذي بدا غريبا جدا.

وبحسب كاتب المقال، فإن استقبال ماي بهذه الطريقة لأفراد الأسرة الحاكمة ليس هو المرة الأولى فقد سبق واستقبلت بطريقة غريبة كل من الملكة اليزابيث الثانية ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون.