مقتل 9 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التركية

وذكرت مصادر أمنية، نقلت عنها وكالة "الأناضول" التركية، أن القارب الغارق كان يحمل على متنه مهاجرين غير شرعيين، قبالة سواحل ولاية "آيدن"، جنوب غربي تركيا.
#عاجل | ارتفاع ضحايا قارب المهاجرين الغارق قبالة سواحل ولاية #آيدن التركية إلى 9 pic.twitter.com/PJ9UGWzvpE— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 9, 2018
وأوضحت المصادر أن فرق خفر السواحل التركي توجهت إلى موقع الحادث في قضاء "كوش أداسي" في "آيدن"، عقب تلقيها بلاغا عن وقوعه، مشيرة إلى أن السلطات وجهت عددا كبيرا من سيارات الإسعاف إلى المنطقة.
وأوضحت المصادر أن الفرق التركية انتشلت جثث 9 أشخاص، وتمكنت من إنقاذ 4 آخرين، مؤكدة عدم وجود مهاجرين مفقودين.
ولفتت إلى أن العمليات متواصلة في محيط المكان. في حين قال قائم مقام "كوش أداسي"، معمر أقصوي، إن الغرقى هم 7 أطفال وامرأتان.
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