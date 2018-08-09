أمين عام الأمم المتحدة ووزير خارجية اليابان يؤيدان استمرار العقوبات ضد كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الخميس 9 آب/أغسطس، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الياباني تارو كونو، اتفقا على ضرورة مواصلة تنفيذ قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، التي تتضمن فرض عقوبات ضد كوريا الشمالية.

طوكيو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية اليابانية التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول كوريا الشمالية، واتفقا على أهمية استمرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشكل كامل".



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والتقى غوتيريش وكونو في ناغازاكي، حيث تحيي اليابان الذكرى الـ73 لضحايا القنبلة الذرية، التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة ناغازاكي خلال الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن، في وقت سابق، أنه مستعد لزيارة كوريا الشمالية، في حال كان ذلك ضروريا بالنسبة لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.وقد تبنى مجلس الأمن الدولي "قرارات تدعو كوريا الشمالية إلى التخلي عن البرامج النووية والصاروخية، وفقط في بداية هذا العام أعلنت قيادة كوريا الشمالية التوصل إلى مستوى كافٍ لتطوير القدرات النووية الصاروخية للدفاع أمام تهديدات الولايات المتحدة، وعدم الحاجة إلى اختبارات نووية جديدة وتجارب صاروخية بالستية، تبعه مفاوضات على أعلى مستوى بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية والولايات المتحدة.