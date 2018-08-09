إسرائيل تعبر عن خيبة أملها من اعتراف كولومبيا بالدولة الفلسطينية

عبرت السفارة الإسرائيلية في كولومبيا، عن خيبتها من اعتراف بوغوتا بدولة فلسطين، حيث سلم رئيس كولومبيا المنتهية ولايته، خوان مانويل سانتوس، رسالة رسمية أعلن بها اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وطالبت الحكومة الكولومبية بإبطال القرار الذي وصفته بأنه يتعارض مع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.

القدس — سبوتنيك. ونقلت قناة "أي 24 نيور" الإسرائيلية عن بيان للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الكولومبية بوغوتا، قالت فيه: "إسرائيل متفاجئة جدا وتشعر بخيبة الأمل من قرار كولومبيا الاعتراف بفلسطين كدولة ومن الطريقة التي اتخذ بها القرار. وان إسرائيل كانت تتأمل من حكومة صديقة بإبلاغ صديقتها بتغيير بالغ الأهمية في سياستها لحليفتها".

وتابع البيان: "هذه صفعة في وجه الحليف المخلص الذي يتعارض مع التقارب بين القادة وخصوصية العلاقات. نحن نطالب الحكومة الكولومبية الجديدة بإبطال قرار الحكومة السابقة في أيامها الأخيرة، والذي يتعارض مع العلاقات الوثيقة والتعاون بين الدولتين ومصالح كلا الشعبين".

© REUTERS / Jaime Saldarriaga حكومة كولومبيا الجديدة تعيد النظر في قرار الاعتراف بفلسطين

وكان رئيس كولومبيا المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، قد سلم يوم أمس الأربعاء، وزير الخارجية الفلسطيني رسالة رسمية اعلن فيها اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفـا"، فقد جاء ذلك "بحضور وزيرة خارجية كولومبيا ماريا انهيلا هويجين، وجاء الاعتراف قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس سانتوس، وقبل استلام الرئيس المنتخب إيفان دوكي".

وأضافت وكالة "وفـا" بأن "الرئيس سانتوس أبلغ الوزير المالكي أن هذا الاعتراف هو قرار مستحق وضرورة واجبة من كولومبيا، كما أكد الرئيس سانتوس أنه تباحث بالقرار مع الرئيس المنتخب الذي أكد موافقته عليه".

وتابعت الوكالة بالقول: "يأتي هذا القرار بعد جهد مكثف قامت به وزارة الخارجية لدولة فلسطين ممثلة بالوزير رياض المالكي، على مدار سنوات عديدة وكذلك بعثة فلسطين الدبلوماسية في كولومبيا ممثلة بالسفير رؤوف المالكي. وكانت كولومبيا الدولة الوحيدة في قارة أمريكا الجنوبية التي امتنعت عن الاعتراف بدولة فلسطين".

وأضافت الوكالة أنه "بهذا الاعتراف تكون كل دول أمريكا الجنوبية قد اعترفت بدولة فلسطين، مما يعتبر إنجازا دبلوماسيا مميزا يضاف إلى الإنجازات الدبلوماسية العديدة التي حققتها وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين وبتعلميات وإشراف مباشر من الرئيس محمود عباس".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن، الأسبوع الماضي، عن إلغائه زيارة إلى كولومبيا، وقال نتنياهو ان قراره جاء بسبب الأوضاع في قطاع غزة.