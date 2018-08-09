منتخب إيران يتصدر مسابقات "الغوص في العمق – 2018"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تصدر الفريق الإيراني للمرتبة الأولى في مسابقات "الغوص في العمق – 2018" في إطار الألعاب العسكرية الدولية

موسكو — سبوتنيك. وقالت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الروسية في بيان للصحفيين: "وفقا لنتائج سبعة أيام من المسابقات فاز فريق القوات البحرية الإيرانية بالمرتبة الأولى بحصوله على 7000 نقطة. وتقاسم فريقا القوات البحرية الروسية والقوات البرية الفنزويلية المرتبة الثانية بـ 3000 نقطة لكل منهما. واحتل فريق القوات البحرية السورية المرتبة الثالثة بحصوله على 612 نقطة.

وسيقام حفل توزيع الجوائز وإعلان اختتام المسابقات يوم 9 آب/أغسطس، حيث تجري الدورة الثالثة لمسابقات الغوص في العمق في إطار النسخة الرابعة للألعاب العسكرية الدولية في سواحل نوشهر شمالي إيران للمرة الأولى‏.

وافتتحت الألعاب العسكرية الدولية الرابعة (جيش — 2018) في حديقة "باتريوت" في ضواحي موسكو يوم 28تموز/يوليو. ويبلغ عدد الدول التي تشارك في هذه الألعاب 32 دولة. تجري المسابقات (28 نوعا) الخاصة بهذه الألعاب في 24 ميدان تدريب على أراضي 7 دول.

وتستمر ألعاب العسكرية الدولية الرابعة حتى يوم 11 آب/أغسطس من هذا العام.