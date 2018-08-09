مقتل أكثر من 20 شخصا نتيجة انهيارات أرضية في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس 9 آب/أغسطس، أن أكثر من 20 شخصا لقوا مصرعهم نتيجة للانهيارات الأرضية في أجزاء مختلفة من ولاية كيرالا، جنوب غربي الهند.

نيودلهي — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الهندية لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحاضر، لدينا معلومات عن مقتل 16 شخصا في مقاطعة إيدوكي، وستة آخرين في مالابورام، واثنين في كوزيكود، وواحد في فايانادا".



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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن الانهيارات الأرضية جاءت نتيجة الأمطار الغزيرة، التي أصابت الولاية، يوم الأربعاء وتستمر حتى الآن. وبسبب سوء الأحوال الجوية، توقف مطار كوتشين عن استقبال الطائرات بعد ظهر اليوم الخميس، ليعيد توجيهها إلى موانئ جوية أخرى. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية عدم تحسن الوضع في الأيام القادمة وتخشى السلطات من وقوع ضحايا جدد.وقامت إدارة الولاية بتأجيل الدراسة في جميع المناطق التي تضررت من الفيضانات والانهيارات الأرضية. وكما قال رئيس وزراء ولاية كيرالا، بينارايي فيجايان، إنه طلب من السلطات الفيدرالية إرسال وحدات من الجيش للمساعدة في إجلاء المدنيين وإزالة آثار الكارثة الطبيعية.