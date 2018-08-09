3 أدوار يلعبها الغرب في قضية "سالزبوري"

أعلنت ممثلية روسيا الدائمة لدى منظمة حظر السلاح الكيميائي، أن الغرب يلعب دور المدعي والقاضي والجلاد في قضية سالزبوري.

موسكو — سبوتنيك. وأكدت البعثة في على موقع " تويتر"، اليوم الخميس 9 أغسطس / آب: "الغرب الموحد، يلعب دور المدعي والقاضي والجلاد في آن واحد. لماذا على روسيا إثبات براءتها، وليس العكس، بعد 5 أشهر يبقى هناك سؤال: هل تم تقديم أية أدلة؟ الجواب واضح، كلا".

© Sputnik . Kiselev رد روسيا على العقوبات الأمريكية قد يطال توريد المحركات الصاروخية

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، في حالة إغماء عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من مارس / آذار الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ — 234" فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.