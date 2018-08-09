3 أدوار يلعبها الغرب في قضية "سالزبوري"

موسكو — سبوتنيك. وأكدت البعثة في على موقع " تويتر"، اليوم الخميس 9 أغسطس / آب: "الغرب الموحد، يلعب دور المدعي والقاضي والجلاد في آن واحد. لماذا على روسيا إثبات براءتها، وليس العكس، بعد 5 أشهر يبقى هناك سؤال: هل تم تقديم أية أدلة؟ الجواب واضح، كلا".
يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، في حالة إغماء عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من مارس / آذار الماضي.
ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ — 234" فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.
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