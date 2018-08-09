الأمم المتحدة تدعو كييف للتحقيق في انتهاكات "مأساة إيلوفايسك"

دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان، فيونا فريزير، الحكومة الأوكرانية إجراء تحقيق في حالات انتهاك حقوق المدنيين خلال المأساة قرب منطقة إيلوفايسك عام 2014.

كييف — سبوتنيك. وقالت فريزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 9 أغسطس / آب: "تقريرنا سيركز على المدنيين وعلى الناس الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال القتالية، نحن ندعو السلطات الأوكرانية إجراء تحقيق سريع وفعال في هذه الحالات التي حدثت أثناء واقعة إيلوفايسك".

© REUTERS / Kacper Pempel/Files السلطات الأوكرانية توجه أصابع الاتهام إلى أجهزة الأمن الروسية بالهجوم إلكتروني الأخير

وأضافت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان، أن التحقيق الذي أجري منذ 4 سنوات لا يعكس بشكل كامل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ودعت فريزير السلطات الأوكرانية إلى ضمان تقديم المتهمين في انتهاك حقوق الإنسان إلى العدالة وتعويض المتضررين.

يذكر أنه في أغسطس 2014، تم حصار وحدات من الجيش الأوكراني، بالقرب من إيلوفايسك، في محافظة دونيتسك، حيث تكبد الجيش الأوكراني حينها، خسائر فادحة.

ومن غير المعروف حتى اللحظة، عدد القتلى، إلا أن كييف، أعلنت حينها أن 459 شخصا لقوا حتفهم، في حين تؤكد جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، أن عدد القتلى أكثر من ذلك بكثير.