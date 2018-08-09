مدير مكتب الرئيس الإيراني يسلم رسالة من روحاني إلى أردوغان

غادر مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، طهران، اليوم الخميس، متوجها إلى أنقرة لتسليم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

طهران — سبوتنيك. وخلال الزيارة التي ستستغرق يوماً واحداً، سيلتقي واعظي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وبعض المسؤولين الآخرين، بحسب الوكالة.

وتأتي الزيارة وسط توتر العلاقات الأمريكية-التركية بعد فرض واشنطن عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين بسبب استمرار أنقرة باحتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون منذ قرابة عامين ورفضها الإفراج عنه، فضلا عن إعلان واشنطن الأخير بإعادة تفعيل العقوبات على طهران على خلفية البرنامج النووي للأخيرة.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونميز، قد أكد، أمس الأربعاء، أن بلاده تواصل شراء الغاز الإيراني على الرغم من العقوبات الأمريكية.