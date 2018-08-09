روسيا وإيران تبحثان تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الخميس 9 أغسطس / آب: "خلال المشاورات، التي جرت بين الجانبين اليوم الخميس في موسكو، بحث الجانبان آفاق التعاون وتبادلا الآراء في مجال مكافحة الإرهاب في صيغة ثنائية وفي المنصات الدولية الرئيسية، ولا سيما في الأمم المتحدة".
جدير بالذكر أن ممثلي موسكو وطهران بحثوا القضايا الراهنة في جدول الأعمال الدولي لمكافحة الإرهاب، وتبادلا تقييمات لحالة التهديدات الإرهابية في الشرق الأوسط وأفغانستان وتبادلوا خبراتهم الوطنية في مكافحة الإرهاب.
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