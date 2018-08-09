روسيا وإيران تبحثان تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب

أفادت الخارجية الروسية أن نائبي وزيري الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، والإيراني غلام رضا دهقاني، بحثا التعاون بين البلدين في مجال تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الخميس 9 أغسطس / آب: "خلال المشاورات، التي جرت بين الجانبين اليوم الخميس في موسكو، بحث الجانبان آفاق التعاون وتبادلا الآراء في مجال مكافحة الإرهاب في صيغة ثنائية وفي المنصات الدولية الرئيسية، ولا سيما في الأمم المتحدة".

© AFP 2018 / ATTA KENARE مسؤول إيراني: تعاوننا مع روسيا حقق النجاح في مكافحة الإرهاب بالمنطقة