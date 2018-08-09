انطلاق صافرات الإنذار في بئر السبع جنوبي إسرائيل

تعد تلك هي المرة الأولى، التي تنطلق صافرات الإنذار في بئر السبع، للتحذير من هجوم صاروخي محتمل من القطاع منذ الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في 2014، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
كما أكدت مصادر عسكرية للقناة الإسرائيلية العاشرة أن "صاروخا على الأقل سقط في منطقة مفتوحة في محيط مدينة بئر السبع على بعد خمسين كيلو مترا من الحدود مع قطاع غزة".
وكانت صافرات الإنذار قد دوت في المدينة عقب رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه المدينة.
وبحسب القناة العاشرة "اعتبرت مصادر عسكرية ذلك تطورا خطيرا في وقت استمر فيه الهدوء لأكثر من ساعتين.
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