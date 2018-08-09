انطلاق صافرات الإنذار في بئر السبع جنوبي إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار انطلقت، اليوم الخميس 9 أغسطس/آب، في مدينة بئر السبع، وهي أكبر مدن جنوب إسرائيل وتقع على بعد نحو 40 كيلومترا من قطاع غزة.

تعد تلك هي المرة الأولى، التي تنطلق صافرات الإنذار في بئر السبع، للتحذير من هجوم صاروخي محتمل من القطاع منذ الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في 2014، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

© Sputnik . Ahmed Zakot دوي صافرات الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة" وسط أنباء عن إصابة إسرائيلي

وقال راديو إسرائيل إن دوي انفجارات سمع في ضواحي المدينة، التي يعيش بها 200 ألف شخص، وذلك وسط تصعيد لقصف متبادل بين إسرائيل ونشطاء في غزة

كما أكدت مصادر عسكرية للقناة الإسرائيلية العاشرة أن "صاروخا على الأقل سقط في منطقة مفتوحة في محيط مدينة بئر السبع على بعد خمسين كيلو مترا من الحدود مع قطاع غزة".

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في المدينة عقب رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه المدينة.

وبحسب القناة العاشرة "اعتبرت مصادر عسكرية ذلك تطورا خطيرا في وقت استمر فيه الهدوء لأكثر من ساعتين.