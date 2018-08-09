زاخاروفا: إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران سيؤدي إلى عواقب سلبية طويلة الأمد

العالم انسخ الرابط 0 0

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس 9 آب/أغسطس، إن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران سيؤدي إلى عواقب سلبية طويلة الأمد، بما في ذلك على العمليات في الشرق الأوسط.