أسانج يفكر في طلب المثول أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي

قالت جنيفر روبنسون، محامية جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" الإلكتروني، اليوم الخميس، إن موكلها يفكر في مقترح بأن يمثل أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وقالت المحامية جنيفر روبنسون في بيان: "يثبت طلب لجنة المخابرات اهتمامها بالاستماع للسيد أسانج"، وفقا لوكالة "رويترز".

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وأضافت: "طلبت اللجنة أن يحضر بنفسه في موعد ومكان مقبولين من الطرفين، نفكر بجدية في المقترح لكن يجب أن نتأكد أن حماية السيد أسانج مضمونة".

وكان الحزب الديمقراطي الأمريكي قد رفع دعوى قضائية ضد السلطات الروسية ومؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، وضد مقر حملة دونالد ترامب، بما في ذلك صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، بشأن الهجمات السيبرانية لعامي 2015 و2016 بهدف "الإضرار بالديمقراطيين، وكذلك بهدف الترويج لترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك".