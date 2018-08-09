نتنياهو يعقد جلسة لقادته العسكريين لتقييم الوضع في غزة

ترأس بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، جلسة لتقييم الوضع في قطاع غزة، بعد التصعيد المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في القطاع.

كتب المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، التقى بقياداته العسكرية، بهدف تقييم الوضع في غزة، حيث التقى بكل من وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت.

كتب المذيع والمحلل في إذاعة "صوت إسرائيل"، في تغريدة على "تويتر"، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" سيلتئم خلال ساعات لبحث الوضع في غزة.

תמונה מדיון הערכת המצב, בראשות ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון, ליברמן, שהתקיים היום בקריה בתל-אביב.



צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון. pic.twitter.com/lkwB22D6cV — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 9, 2018

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أغار، مساء أمس، الأربعاء، على قطاع غزة، وأوقع العشرات من الفلسطينيين، ما بين قتيل وجريح، مما دفع بالفلسطينيين إلى الرد بإطلاق عشرات الصواريخ والقذائف على مستوطنات "غلاف غزة".