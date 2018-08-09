قصف إسرائيلي لمبنى في مدينة غزة

وزعمت القناة في تغريدة على "تويتر" أنها حذرت سكان المبنى من تفجيره، ولكنها، في النهاية، أطلقت الطائرات الإسرائيلية قنابلها على المبنى، فتم تفجيره.

הסלמה בדרום | תיעוד פלסטיני מתקיפת הבניין בעזה. חיל אוויר הפעיל נוהל "הקש בגג", כדי להזהיר את היושבים במקום, ולאחר מכן הטיל מספר פצצות כדי למוטט את המבנה @Generalzini @OrHeller pic.twitter.com/srOKALCTZl — חדשות עשר (@news10) August 9, 2018

وكان بنيامين نتنياهو ، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد عقد، قبل قليل، جلسة لتقييم الوضع في قطاع غزة، بعد التصعيد المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في القطاع.

© REUTERS / Mohammed Salem نتنياهو يعقد جلسة لقادته العسكريين لتقييم الوضع في غزة كتب المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، التقى بقياداته العسكرية، بهدف تقييم الوضع في غزة، حيث التقى بكل من وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت.

كتب المذيع والمحلل بإذاعة "صوت إسرائيل"، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر " الكابينيت " سيلتئم خلال ساعات لبحث الوضع في غزة.