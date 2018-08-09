إيران تدين بشدة التهم الموجهة إليها في قمة منظمة التعاون الإسلامي

طهران — سبوتنيك. أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، الاتهامات التي وجهت إلى إيران في قمة منظمة التعاون الإسلامي في جدة، بأن هذه التهم هي أحد أساليب الضغط غير الإنسانية وأحادية الجانب على الجمهورية الإيرانية من قبل السعودية، وفقا لوكالة "إرنا" للأنباء.

© Sputnik . Valeriy Melnikov تصريح رسمي يكشف نوايا إيران مع السعودية والإمارات والبحرين

وأضاف قاسمي أن: "البلدان التي اعتدت على اليمن على مر السنين وارتكبت أبشع أنواع الجرائم من تدمير وقتل يومي، تقوم اليوم بإصدار مثل هذه التصريحات التي لا قيمة لها".

وأضاف قاسمي: "لم يستطع ممثلو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحضور في جلسات منظمة التعاون الإسلامي في جدة، بسبب عدم صدور التأشيرات من طرف المملكة العربية السعودية، فلذلك صدور مثل هذا البيان يعتبر نتيجة لممارسة الضغط من قبل السعودية بشكل غير عادل و من جانب واحد".

هذا وأدان المندوبون الدائمون لدى منظمة التعاون الإسلامي، أمس الأربعاء، اعتداء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، بعد عبورهما مضيق باب المندب.

وأكد بيان صادر عن الاجتماع، نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية أمس الأربعاء أن "هذه الاعتداءات الآثمة تأتي في سياق عمليات إرهابية مماثلة نفذتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران على حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة الدولية، وزرع المئات من الألغام البحرية للإضرار بمصالح دول المنطقة والعالم بأسره، غير مبالية بالعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة التي قد تترتب على تسرب النفط في منطقتي باب المندب والبحر الأحمر".